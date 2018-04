Vor dieser Aufgabe hatte Netz-Star Dagi Bee (23) ganz schön Respekt. Zusammen mit YouTuber Julien Bam (29) präsentierte die Biene ihr Rap-Debüt. "Es war eine sehr große Überwindung für mich, weil ich so etwas noch nie in der Art gemacht habe, aber Ju hat mir so viel Mut zugesprochen", verriet Dagi im Interview mit Promiflash. Das Feedback war aber durchweg positiv und der Track kann sich definitiv hören lassen!



