Jetzt greift sie doch zum Mikro! Der Webstar Dagi Bee (23) wollte nach Bibi Heinickes (25) Single "How it is" eigentlich keinen eigenen Song herausbringen. Knapp ein Jahr später konnte sie aber doch jemand überreden – zumindest zum Sprechgesang: Im neuen Battlerap-Clip "Der Sandmann" von Julien Bam (29) auf YouTube hat die Liebste von Eugen Kazakov nun einen Auftritt! Ob sie durch ihren Part auf den Geschmack gekommen ist, dem Tonstudio noch einen Besuch abzustatten? "Und doch möchte ich nochmal sagen: Ich bin keine Sängerin, ich bin keine Rapperin, das ist alles nur zum Spaß", versichert die Düsseldorferin in einem Vlog.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de