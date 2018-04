Muss Bruna Rodrigues (24) in der vergangenen Folge Germany's next Topmodel verlassen, weil sie sich bei Nackt-Shootings angestellt hat? Wenn es nach der Brasilianerin geht, ist das offensichtlich! Die 24-Jährige konnte in der vergangenen Folge Modelmama Heidi Klum (44) nicht überzeugen und musste die Show verlassen. Jetzt schießt sie indirekt gegen die Jury-Chefin und macht ihren Standpunkt deutlich. "Es tut mir leid, dass wir immer nackt sein mussten, um die Show zu verkaufen. Wirklich, sorry", regt sich Bruna in ihrer Instagram-Story auf.



