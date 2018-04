Drei Jahre lang saß Milos Vukovics (36) Unter uns-Rolle Paco Weigl im Rollstuhl. Ein Unfall im Fitnessstudio hatte 2015 zu einer Querschnittslähmung geführt. Diese Zeiten sind nun vorbei. Milos Seriencharakter kann nicht nur wieder gehen, er trainiert aktuell sogar für einen Marathon. Promiflash traf den TV-Hottie beim Schauinsland Reisen Cup 2018 und sprach mit ihm über seine Rolle. Der 36-Jährige erklärte, was das Schönste am neuen Kapitel für Paco ist: "Dass wieder diese Hoffnung da ist, dass in Anführungsstrichen wieder ein normales Leben geführt werden kann. Zumindest das Leben, das er früher gelebt hat. Alles superspannend – mal gucken, wie es weiter geht."



