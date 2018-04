Sorgt sich Patrick J. Adams (36) etwa um die Gesundheit von Meghan Markle (36) und ihrem Zukünftigen Prinz Harry (33)? Der kanadische Schauspieler ist ehemaliger Suits-Kollege von Bald-Prinzessin Meghan und außerdem ein guter Freund der brünetten Beauty. Jetzt sprach der als Spaßvogel bekannte Darsteller über seine Ideen für ein passendes Hochzeitsgeschenk und verriet: Er will den royalen Haushalt um einen Smoothie-Mixer bereichern.

Es ist kein Geheimnis, dass Meghan ein kleiner Fitness-Freak ist und sogar ihren Verlobten mit dem gesunden Lifestyle angesteckt hat. Was würde da als Präsent besser passen als ein Blender, um mit einem gesunden Smoothie in den Tag zu starten? Dies dürfte jedenfalls nach Meghans Geschmack sein. Patrick erzählte in einem Interview mit ET Online von seinen Überlegungen, die er mit Ehefrau Troian Bellisario (32) anstellte: "Wir schwankten zwischen einem Brotback-Automaten und einem Blender. Du weißt schon, irgendwas Klassisches. Wie ein Vitamix. So was braucht sie auf jeden Fall!" Hört man da etwa ein wenig Ironie heraus? Denkbar wäre es jedenfalls. Denn der Schauspieler ist als Scherzkeks bekannt und legt nicht jedes seiner Worte auf die Goldwaage.

Und so fügte Meghans Buddy seiner Geschenk-Idee einen wohl ebenfalls nicht ganz ernst gemeinten Kommentar hinzu: "Ob ich da sein werde oder nicht, der Vitamix wird definitiv bei der Hochzeit anwesend sein!"

Alexandra Wyman/Getty Images Patrick J. Adams und Meghan Markle beim Toronto International Film Festival

Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry zu Besuch in Birmingham

Getty Images / Jason Kempin Patrick J. Adams beim Tribeca TV Festival 2017

