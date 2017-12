Ist das ihr Beauty-Geheimnis? Am 19. Mai ist es schon so weit. Dann wird Meghan Markle (36) endlich ihren Prinz Harry (33) heiraten. Bis zum großen Tag gibt es für die Schauspielerin sicher noch einiges zu erledigen. Abnehmen steht aber bestimmt nicht auf ihrer To-do-Liste. Die gebürtige Amerikanerin hat nämlich eine Traumfigur. Das ist aber auch kein Wunder bei einer so gesunden Ernährung!

In einem Interview mit dem Magazin Good Housekeeping erzählte die zukünftige Prinzessin, was bei ihr im Kühlschrank nicht fehlen darf. "Humus, Karotten – weil ich sie liebe und seltsamerweise auch mein Hund – grüner Saft und natürlich Mandelmilch." Süßigkeiten scheinen bei der schönen Brünetten Mangelware zu sein. Auf ein bestimmtes Dessert kann aber auch die 36-Jährige nicht verzichten. "Chia-Samen-Pudding, den mache ich jede Woche. Es ist so einfach und so gut. Ich liebe es, zu kochen", verriet die frisch Verlobte.