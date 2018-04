Was für schöne Nachrichten von der America's next Topmodel-Gewinnerin von 2004 Eva Marcille (33)! Im November gab die US-amerikanische Schönheit bekannt, dass sie mit ihrem Liebsten, Politiker Michael Sterling, ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Wie die Schauspielerin damals bereits verriet, ist auch ihr zweites Kind ein Junge. Denn mit ihrem Ex, Rapper Kevin McCall, hat der TV-Star bereits einen dreijährigen Sohn. Vor wenigen Stunden war es dann so weit: Am Freitag, den 13. April kam der kleine Racker in Atlanta zur Welt!

Wie schon die Schwanger-News selbst verkündete Eva die Geburt ihres zweiten Kindes auf ihrem Instagram-Profil. Auf besagtem Schnappschuss waren auf einem Infozettel nicht nur die genauen Geburtsdaten des Würmchens, sondern auch seine niedlichen Fußabdrücke und seine Maße zu sehen: Der kleine Mann erblickte um 17.59 Uhr das Licht der Welt und wog dabei stolze 3,3 Kilogramm. Schon einen Tag vor der Geburt hatte Eva ein Foto von sich aus dem Krankenhaus gepostet – und dabei nebenbei verraten, dass ihr Sohn Mikey, kurz für Michael, heißen wird. Er wurde offensichtlich nach seinem Papa benannt.

Nach dem gemeinsamen Familienglück steht für den "The Real Housewives of Atlanta"-Star jetzt die Heirat mit ihrem Freund Michael an. Schon im März hatte sie ganz aufgeregt im Interview mit E! News verraten: "Ich bin froh, wenn das Kind da ist, dann kann ich endlich meine Hochzeit weiter planen!" Wann es so weit sein soll, steht immerhin schon fest: Eva und Michael wollen sich im Herbst dieses Jahres das Jawort geben.

Instagram / evamarcille Die Eckdaten von Eva Marcilles Söhnchen Mikey

Instagram / evamarcille Eva Marcille und Kevin McCall

Instagram / evamarcille Eva Marcille kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes

