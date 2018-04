Im Herbst startet die zweite Staffel von Love Island. Während sich liebeshungrige Singles weiterhin für die Kuppel-Show bewerben können, steht eine Personalie schon fest. Wie im Vorjahr übernimmt Jana Ina Zarrella (41) die Moderation. 2017 hatte sie im Finale die Unterstützung ihres Mannes Giovanni Zarrella (40). Ist er auch dieses Mal dabei? Jana Ina verriet Promiflash erste Details: "Wir sind gerade am Besprechen, was alles in der neuen Staffel passiert. Giovanni ist gerade wirklich mit ganz vielen neuen Shows für RTL II beschäftigt. Die größte Frage ist, ob er während 'Love Island' überhaupt da ist und frei hat."



