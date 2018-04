Nicht mehr lange, dann ist es so weit: Anna Maria Damm (22) ist bereits im achten Monat und schon in wenigen Wochen kann die ehemalige GNTM-Kandidatin ihr Baby-Girl im Arm halten. Ihren Fans liefert Anna Maria regelmäßige Updates – und verrät jetzt, wie viel die hübsche Bald-Mama durch ihre kugeligen Kurven zugenommen hat. "Es ist nicht so, dass ich schon Panik bekomme ‘Oh mein Gott, ich hab zu viel zugenommen’ oder so", erzählt die 22-Jährige auf YouTube.



