Nathalie Emmanuel (29) schlägt zurück! Der Game of Thrones-Star muss sich auf Social Media mit schockierenden rassistischen Aussagen auseinandersetzen. Doch statt sich die harten Anfeindungen zu Herzen zu nehmen, geht die Britin zum Gegenangriff über und stellt einen Menschen, der ihr aufgrund ihrer Hautfarbe Böses wollte, öffentlich an den Pranger! Sie nutzt ihr eigenes Online-Profil und veröffentlicht seine fremdenfeindliche und frauenverachtende Nachricht, die übler nicht sein könnte.

"Geh zurück nach Afrika, du schwarze F****", beginnt ein unbekannter Autor seine Hassschrift und behauptet, Nathalie sei nur berühmt in Ländern, in denen hauptsächlich weiße Menschen lebten, und nicht auf dem Grund und Boden ihrer Vorfahren, die er mit Affen vergleicht. Nathalie veröffentlichte genau diese Nachricht auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: "Ich bin nicht hier, um euch etwas vorzubeten, aber nur, falls ihr euch fragt, wie es sich anfühlt, sich regelmäßig mit Frauenfeindlichkeit und Rassismus auseinanderzusetzen... So sieht es aus."

Aber die Beauty lässt sich nicht unterkriegen! Sie fuhr fort: "Ich sende jedem Liebe und ein Dankeschön, der für das Gute kämpft, egal, woher er kommt!" Trotz des unverständlichen Hasses, der ihr entgegen geschlagen ist, bleibt Nathalie dabei fair und veröffentlicht den Namen des Autors nicht. Sie beweist damit, dass sie der größere Mensch ist.

Instagram / nathalieemmanuel Schauspielerin Nathalie Emmanuel

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Nathalie Emmanuel bei der Premiere der sechsten "Game of Thrones"-Staffel in Hollywood

Instagram / nathalieemmanuel Nathalie Emmanuel, "Game of Thrones"-Darstellerin

