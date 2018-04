Da kann man nur neidlos anerkennen: heißes Paar! Zwar soll es zwischen Britney Spears (36) und ihrem 13 Jahre jüngeren Freund Sam Asghari langsam aber sicher richtig ernst werden, das erotische Knistern geht bei den beiden aber offensichtlich nicht flöten. In einem Instagram-Clip zeigen der US-Megastar und das Männermodel jetzt, wie gut sie auch beim gemeinsamen Tanz-Workout harmonieren. Dabei sprühen zwischen ihnen so heftig die Funken, dass man sogar als Zuschauer fast in Schnappatmung gerät!



