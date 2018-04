Ein Auf und Ab der Gefühle! Eigentlich wollten die Boxerinnen Nicola Adams (35) und Marlen Esparza (28) den Rest ihres Lebens miteinander verbringen: Vor über einem Jahr hatten sich die Sportlerinnen verlobt. Das große Feuer der Liebe brennt nicht mehr zwischen den Olympia-Stars, doch Marlen fackelte nicht lang: Die US-Boxerin hat sich nur kurz nach der Trennung jetzt mit ihrem Personal Trainer verlobt!

Vor etwa einem Monat soll sich das Paar getrennt haben, berichtete ein Insider The Sun. Tatsächlich soll es Nicola gewesen sein, die ihrer 28-jährigen Verlobten den Laufpass gegeben habe. "Sie hat angefangen, viel auszugehen. Es wurde zu viel. Nicola hatte gar keine andere Wahl als sich zu trennen", sagte die Quelle über die bisexuelle Britin, die ihrer Ex Marlen immer noch nachweinen soll. Nur wenige Wochen später nun stellt die aber der Welt ihre neue Liebe Frank vor – inklusive Verlobungsring!

Auf ihrem Insta-Profil schwärmte die Amerikanerin über ihren Personal Trainer: "Ich hatte die schwierigste Zeit meines gesamten Lebens, aber Gott hat immer einen Plan! Du hast mein Leben gerettet und ich kann es nicht erwarten, den Rest davon mit dir zu verbringen!" Am 3. Juni sollen die Hochzeitsglocken für sie läuten. Nicole dagegen, die in ihrer Karriere schon zwei olympische Goldmedaillen erboxte, steckt nun alle Energie in die anstehenden Kämpfe.

Al Bello/Staff/Getty Images Marlen Esparza, US-amerikanische Boxerin

Instagram / marlen_esparza Marlen Esparza und ihr Verlobter Frank

Chris J Ratcliffe/Getty Images Nicola Adams beim Launch ihrer Sportkleidungs-Kollektion

