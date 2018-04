Erst vor Kurzem machte sie es offiziell: Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (21) ist vergeben. Ihrer verrückten Ader lässt das rothaarige Model jetzt an der Seite von Fotograf Felipe Simon freien Lauf. Als wäre der gemeinsame Flug auf Wolke sieben noch nicht genug, geht der quirlige TV-Star jetzt sogar noch einen Schritt weiter: Klaudia gesteht ihrem Schatz öffentlich ihre Liebe!

In ihrem Upload auf Instagram lobt die Kamera-Beauty zunächst nur Felipes Handwerk: Der Post, der Klaudia vor einem Schaufenster mit der Aufschrift "Ich liebe meine Haare" festhält, kommt aber nicht nur bei ihren Followern gut an. Auch der Mann hinter der Kamera kommentiert das Bild, und zwar mit einem rührenden "eu te amo" (zu Deutsch: "Ich liebe dich"), woraufhin "Crazy Klaudi" nicht anders kann, als ihrem Herzmann ebenso süße Grüße zu senden: Auf Englisch lässt sie ihn wissen: "Ich liebe dich so sehr".

Das Paar lernte sich übers Internet kennen. Vor eineinhalb Jahren kam es in Berlin dann endlich auch zum persönlichen Treffen. Nach den ersten gemeinsamen Schnappschüssen sollen der Brasilianer und das Brauenwunder für Geschwister gehalten worden sein. Jetzt dürfte aber nun wirklich kein Zweifel mehr bestehen.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, Model

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudias Liebesgeständnis auf Instagram

Promiflash Felipe Simon und GNTM-Klaudia am Alexanderplatz

