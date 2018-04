Zwar ist im Programm von RTL mit Der Bachelor, Die Bachelorette und Bachelor in Paradise bereits für reichlich Romantik gesorgt, doch jetzt soll es eine Kuppelshow für eine ganz bestimmte Berufsgruppe geben – und zwar für Schlagerstars. In "Schlager sucht Liebe" sollen einsame Singles der Unterhaltungsbranche endlich ihr Beziehungsglück finden. Der Sender hat bereits acht flirtwillige Sänger und Sängerinnen gefunden!

Die Schlagerstars Tim Toupet (46), Marry, Denny Fabian, Oliver Frank, Gerda Gabriel, Hütten-Helmut sowie Andi und Tom Neon hoffen, sich in der neuen TV-Show zu verlieben. "Vielen Schlagersängern bleibt verwehrt, wovon sie auf der Bühne singen. Dort schwärmen sie von der großen Liebe, gehen aber nach dem Auftritt oft alleine nach Hause. Zahlreiche Fans vor der Bühne erwecken den Schein, dass es an Angeboten nicht mangelt. Doch ehrliche Begegnungen oder ernst gemeinte Partnerschaften entstehen so nur schwer", erklärt RTL im DWDL-Interview die Idee des Konzepts. In dem Format sollen die Kandidaten nun auf Alleinstehende treffen, die wirklich Interesse an ihrer Person haben.

Nachdem bereits die prominenten Singles gefunden wurden, geht der Sender jetzt auf die Suche nach geeigneten Kandidaten. Die werden in der Show die liebeshungrigen Musiker fünf Tage lang begleiten und lernen so nicht nur deren Privatleben, sondern auch deren stressigen Berufsalltag kennen. Da das Casting noch in vollem Gange ist, steht der Sendetermin der ersten Episode noch nicht fest.

Instagram / dennyfabianmusic Denny Fabian, Schlagerstar

Anzeige

ActionPress / gbrci / Future Image Oliver Frank, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / huettenhelmut Hütten-Helmut, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de