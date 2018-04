Tritt Denise Temlitz in die Insta-Mom-Fußstapfen von Sarah Harrison (26)? Beide Ex-Bachelor-Girls sind jetzt verheiratet und im Babyglück. Sarah postet seit der Geburt ihrer kleinen Mia Rose Harrison regelmäßig Family-Updates mit der kleinen Maus, Denise ist dagegen gerade im vierten Monat schwanger. Auch die Frau von Pascal Kappés teilt ihr Leben gerne im Netz – macht das Paar sein Kind bald auch zum Online-Star? "Also sicherlich ist mal ein Händchen zu sehen oder ein Füßlein oder mal ein Smiley auf dem Gesicht oder von der Seite, von hinten – das, finde ich, ist alles in Ordnung. Aber von vorne sollte es nicht zu sehen sein", sagte die 27-Jährige in einem Instagram-Livestream. Die Berlinerin weiß aber auch: Ist ihr Nachwuchs erstmal größer, kann sich alles nochmal ändern. Bis dahin müssen ihre Fans aber wohl auf goldige Momente wie mit Mia Rose verzichten!



