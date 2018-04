Kate Moss (44) hat offenbar genug von ihrem Partygirl-Image! Die Britin hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur einen Namen als begehrtes Supermodel gemacht, sondern geriet auch mit ihrem wilden Lifestyle in die Schlagzeilen. Vor allem an der Seite des Musikers Pete Doherty (39) stürzte die Blondine in hippen Nachtclubs regelmäßig ab und wurde immer wieder sturzbetrunken von Paparazzi abgelichtet. Doch diese Zeiten sind nun vorbei: Die 44-Jährige soll dem Alkohol sogar komplett abgeschworen haben!

Kates jüngere Schwester Lottie ist superstolz auf ihre berühmte Schwester. In einem Daily Mail-Interview berichtet die 20-Jährige, dass die Modelbeauty ihre alten Gewohnheiten komplett hinter sich gelassen habe. "Kate trinkt überhaupt nicht mehr. Sie ist vollkommen nüchtern. Sie führt jetzt ein ruhigeres Leben", beschreibt Lottie den neuen Alltag der Laufsteg-Queen.

Der Anstoß für Kates radikalen Lebenswandel ist ihr On-Off-Freund Graf Nikolai von Bismarck. Nachdem die Blondine den Partykönig aufgrund seines Alkoholkonsums vor die Tür gesetzt hatte, begab sich der 29-Jährige in einen Entzug. Diese Entschlossenheit nimmt sich das Model jetzt möglicherweise zum Vorbild und gibt der Liebe noch einmal eine Chance. "Sie tun einander im Moment sehr gut. Sie sehen auf jeden Fall toll aus", meint Lottie.

Vito / Splash News Kate Moss und Pete Doherty im Januar 2001

Bertrand Guay/AFP/Getty Images Kate Moss bei der Pariser Fashion Week 2018

Raul Sifuentes/Getty Images Kate Moss und Graf Nikolai von Bismarck im März 2018

