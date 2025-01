Kate Moss feiert ihren 51. Geburtstag mit einer Partytour

Kate Moss (51) bewies zu ihrem 51. Geburtstag, dass sie über die Jahre nichts von ihrem Glamour eingebüßt hat. Das Supermodel feierte am Donnerstagabend im großen Stil in London – begleitet von alten Weggefährten aus den wilden 90ern und ihrer Tochter Lila (22). Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete eine exklusive Dinnerparty im China Tang im Dorchester Hotel, wo die Modelikone laut The Sun keine Kosten scheute und eine luxuriöse Suite buchte. Auf der Gästeliste standen Größen wie Schauspielerin Sadie Frost (59), Designerin Stella McCartney (53) und Jade Jagger (53). Der Abend erinnerte an die legendären Partys, für die Kate seit Jahrzehnten berühmt ist.

Stilbewusst wie eh und je glänzte Kate in einem mutigen schwarzen Jumpsuit mit silbernen Details, wie Fotos, die dem Boulevardblatt vorliegen, zeigen – passend zu ihrer aufwendigen Geburtstagstorte. Diese war mit goldenen Akzenten und einem essbaren pinken High Heel verziert. Doch das war nur der Anfang: In einer kuscheligen Kunstpelzjacke zog sie mit ihrer Clique weiter nach Notting Hill, um im legendären Club The Globe bis in die frühen Morgenstunden zu feiern. Nach ihrer Trennung von Nikolai von Bismarck (38) wollte Kate offenbar ein Statement setzen und sich gebührend feiern lassen.

Ein Insider verriet gegenüber The Sun, die Entscheidung zur Trennung sei wohlüberlegt gewesen: "Kate und Nikolai haben sich seit Monaten immer wieder getrennt, und schließlich hatte Kate das Gefühl, es sei an der Zeit, die Beziehung zu beenden." Dennoch unterstreicht die Quelle, zwischen den beiden fließe kein böses Blut: "Sie verstehen sich weiterhin gut und betonen, dass es keine Spannungen oder Feindseligkeiten geben wird." Mit dieser positiven Einstellung und ihrem typischen Strahlen startet Kate in ein neues Kapitel ihres Lebens.

Getty Images Lila Moss und Kate Moss, Mai 2024

MEGA Kate Moss und Nikolai von Bismarck im September 2022

