Kate Moss' Verhalten auf der Paris Fashion Week besorgt Fans

Kate Moss (51) wurde in der ersten Reihe der Isabel Marant (57) Fall 2025 Ready-to-Wear-Show im Rahmen der Paris Fashion Week gefilmt, wo sie in einem schwarzen Leder-Outfit Platz nahm. In einem viral gegangenen Videoclip auf TikTok ist zu sehen, wie sie mit den Händen in den Jackentaschen immer wieder die Beine überschlägt, sich hin und her bewegt und plötzlich hektisch posiert, als sie merkt, dass sie gefilmt wird. Neben ihr saß ein Mann, mit dem sie sich zunächst unterhielt, bevor sie sich abrupt nach vorne drehte. Die Aufnahme verbreitete sich rasant auf sozialen Medien und löste geteilte Reaktionen aus. Einige Fans beschrieben ihr Verhalten als "unruhig" oder "ängstlich", während andere betonten, dies sei bloß die Art, wie Kate regelmäßig vor Kameras agiere.

Die Diskussionen im Netz zeigen unterschiedlichste Reaktionen: Während einige Kates Bewegungen als beunruhigend empfinden und schreiben, das Video lasse sie nervös wirken, gibt es Stimmen, die sie in Schutz nehmen. Ein TikTok-Nutzer erklärte, dass Kate schon immer dynamisch in ihre Posierhaltung wechsle, sobald Kameras auf sie gerichtet sind. Eine andere Person vermutete, die Szene könnte durch rutschige Untergründe und die stressigen Bedingungen auf der Fashion Week beeinflusst worden sein. Unterstützt wird Kate in Paris von ihrer Tochter Lila Moss (22), die selbst auf den Laufstegen von renommierten Designern zu sehen war und in der Modewelt immer mehr Aufmerksamkeit erlangt. Gemeinsam scheinen die beiden den Trubel der Fashion Week zu meistern und laut Berichten im berühmten Ritz-Hotel zu residieren.

Kate kennt den Glanz und Stress der Modewelt wie kaum eine andere. Seit ihren Teenagerjahren prägt sie die Branche, ihre ikonischen Looks sind unvergessen. Besonders eng ist auch die Bindung zu ihrer Tochter Lila, die mittlerweile in Kates Fußstapfen tritt. Als stolze Mutter zeigt sich Kate nicht nur auf den Laufstegen, sondern auch hinter den Kulissen stets unterstützend. Ein besonderes Highlight war, als Lila kürzlich beim Frame Dinner in Paris ein Vintage-Leopardenmuster-Jackett ihrer Mutter trug – ein Stück, das Kate vor rund 20 Jahren selbst getragen hatte. Die Fashion Week in Paris bietet den beiden auch die Gelegenheit, gemeinsam Zeit zu verbringen, etwas, das Kate gerne "kostbar und selten" nennt.

Getty Images Kate Moss, 2022

Getty Images Lila Moss und Kate Moss bei einer Modenschau, Mai 2024

