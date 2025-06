GNTM-Linus musste sich beinahe einer Not-OP unterziehen

Linus Weber, bekannt aus der vergangenen Germany's Next Topmodel-Staffel, feierte am Dienstag in Hamburg ein besonderes Comeback. Der 25-Jährige präsentierte auf dem Laufsteg die aktuelle Herbst- und Winterkollektion 2025 einer bekannten Modemarke. "Diese Show ist super – besonders für mich –, weil es meine erste seit einem Jahr ist", schwärmte das Model gegenüber Tag24 und erklärte: "Ich hatte vor GNTM eine ziemlich schwere Verletzung – ich habe mir das Kreuzband gerissen. Durch die Show habe ich mich mit Schmerzen durchgekämpft." Seine Ärzte sprachen sogar von einer Not-OP.

Doch dann kam es zu einer unerwarteten Wendung. "Vor knapp zwei Wochen habe ich dann plötzlich vom Arzt Bescheid bekommen, dass mein Kreuzband auf wundersame Weise geheilt ist. Und jetzt darf ich alles wieder machen", schilderte Linus freudestrahlend. Unter dem Motto "Celebrate Diversity" strahlte er auf dem Catwalk und betonte seine Bedeutung von Vielfalt: "Diversity bedeutet für mich, dass alle gezeigt werden und alle inkludiert sind – auch Leute, die bis jetzt noch nicht so oft gesehen worden sind."

Vor rund einem Jahr stand Linus im Finale der Model-Show von Heidi Klum (52). Damals hatte das Model zahlreiche Fans auf seiner Seite. Vor allem durch seine offene und sympathische Art galt Linus schnell als Liebling der Community. In den sozialen Netzwerken wurde er immer wieder als Favorit fürs Finale gehandelt. Ein User schrieb damals auf Instagram: "Er hat definitiv Gewinnerpotenzial." Viele hofften, dass der Student es bis zum Schluss schaffen würde. Am Ende machte bei den Männern allerdings Jermaine Kokoú Kothé das Rennen.

ProSieben/Michael de Boer Linus Weber, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel"

Instagram / _linusweber_ Linus Weber lächelt

Instagram / _linusweber_ Linus Weber

