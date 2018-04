Bei Bachelor in Paradise wird es allmählich ernst: Bereits vor einigen Tagen wurden die ersten Kandidaten für das Bachelor-Spin-off bekannt gegeben. Neben Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (31) geben auch die ehemaligen Rosenladys Carina Spack und Yeliz Koc der Liebes-Suche im TV eine erneute Chance. Doch damit nicht genug: Auch vier weitere bekannte TV-Gesichter könnten in der neuen Kuppelshow auf Amors Pfaden wandeln!

Die Bachelor-Beautys Janika Jäcke (29) und Julia Prokopy (22) sollen ebenfalls unter der Sonne Thailands nach ihrem Traummann suchen, das berichtet nun die OK. Nachdem der Funke für Julia schon 2017 mit Sebastian Pannek (31) nicht überspringen wollte und sie auch bei der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel nicht überzeugen konnte, bringt das neuartige Reality-Format der Blondine vielleicht Glück. Auch für Janika wäre es bereits die dritte TV-Show. Im September vergangenen Jahres suchte sie erfolglos bei Take Me Out nach Mister Right.

Für ordentlich Testosteron könnten die zwei Bachelorette-Boys Niklas Schröder (29) und Sebastian Fobe (32) sorgen. Im Promiflash-Interview erzählte Nik immerhin, dass er gar nicht so abgeneigt wäre: "Also sollte ich bei ‘Bachelor in Paradise' mitmachen, dann würde ich mich darüber freuen, wenn Johannes und Sebi, meine Rosenbrüder, dabei sind." Mit Johannes Haller hätte er schon mal einen Kumpel in der Sendung!

MG RTL D / Arya Shirazi Kandidaten von "Bachelor in Paradise" 2018

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller bei "Bachelor in Paradise"

