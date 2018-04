Es geht in die zweite Liveshow! Am Samstag werden die acht verbliebenen Kandidaten der diesjährigen DSDS-Staffel wieder auf der großen Bühne auftreten. Mit ihrer Performance müssen sie aber längst nicht mehr nur die Jury rund um Poptitan Dieter Bohlen (64) überzeugen, sondern auch die Zuschauer vor den heimischen Fernsehern. Vergangene Woche mussten Emilija Mihailova und Isa Martíno die Show verlassen. Aber wer hat nach den ersten Live-Auftritten nun die Nase vorn?

Eine, die zumindest bei den Promiflash-Lesern als echte Favoritin auf den Sieg gilt, ist Marie Wegener (16). Das Küken der Runde war in der Umfrage vor der ersten Entscheidung mit 32,2 Prozent der Stimmen klare Nummer eins. Doch kann sie diesen Status nach ihrem Auftritt halten? Oder haben sie ihre Konkurrenten mittlerweile überholt? Auch Michel Truog (26) hat eine beachtliche Fanbase und lag im letzten Leser-Voting auf dem zweiten Platz. Power-Frau Janina El Arguioui (30) begeisterte mit ihrer Perfomance zu "I Will Survive" das Publikum und könnte dem 16-Jährigen Gesangstalent ebenfalls echt gefährlich werden.

Auch Michael Rasucher, Mia Gucek, Mario Turtak, Lukas Otte (20) und Giulio Arancio sind noch im Rennen, aber Fakt ist: Am Samstag wird wieder jemand ausscheiden. Wen es dieses Mal trifft, liegt allein in der Hand der TV-Zuschauer. Wer hat euch am Samstag am meisten überzeugt? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Michel Truog in der 1. Liveshow von DSDS

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui in der 1. Liveshow von DSDS

Florian Ebener/Getty Images Michael Rauscher in der 1. Liveshow von DSDS

Florian Ebener/Getty Images Mia Gucek in der 1. Liveshow von DSDS

Florian Ebener/Getty Images Mario Turtak in der ersten DSDS-Mottoshow 2018

Florian Ebener/Getty Images Lukas Otte in der 1. Liveshow von DSDS

Florian Ebener/Getty Images Giulio Arancio in der 1. Liveshow von DSDS



