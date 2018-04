Sie konnte die Zuschauer schon vor den Liveshows verzaubern! Am Samstag geht es für diesjährigen DSDS-Kandidaten in die heiße Phase der Castingshow: In den kommenden Mottowochen muss sich die Top Ten nicht nur vor Kultjuror Dieter Bohlen (64) und seinen Sitznachbarn Ella Endlich (33), Carolin Niemczyk (27) und Mousse T. (51) beweisen. Ab sofort müssen die Sänger auch das Publikum überzeugen. Promiflash wollte es aber schon jetzt wissen: Welcher Kandidat hat bereits die Nase vorne?

3.519 Leser haben sich vor den pompösen Auftritten auf der RTL-Bühne eine Meinung gebildet. Davon drücken ganze 1.133 (32,2 Prozent) Leser dem 16-jährigen Staffelküken Marie Wegener (16) die Daumen. Mit deutlichem Abstand aber immerhin mit 687 Fans (19,5 Prozent) im Schlepptau ist ihr der smarte Maurer Michel Truog (26) auf den Fersen. 482 Bewunderer (13,7 Prozent) befördern Powerfrau Janina El Arguioui (30) auf den dritten Platz des Siegertreppchens.

Es folgen der Tanzmeister Giulio Arancio mit 279 Stimmen (7,9 Prozent), Frauenheld Isa Martíno mit 256 Klicks (7,3 Prozent), Fliesenleger Michael Rauscher mit 210 Anhängern (6 Prozent) und Lukas Otte (20), Mario Turtak und Mia Gucek mit je 183 (5,2 Prozent), 107 (3 Prozent) und 100 Stimmen (2,8 Prozent). Kandidatin Emilija Mihailova konnte gerade mal 82 User (2,3 Prozent) in ihren Bann ziehen. Kein Wunder: Fans waren ohnehin darüber empört, dass die Brünette es offenbar nur wegen ihres Aussehens weiter geschafft hat.

Hier nochmal alle Kandidaten im Überblick:

1. Marie Wegener: 1.133 Stimmen (32,2 Prozent)

2. Michel Truog: 687 Stimmen (19,5 Prozent)

3. Janina El Arguioui: 482 Stimmen (13,7 Prozent)

4. Giulio Arancio: 279 Stimmen (7,9 Prozent)

5. Isa Martíno: 256 Stimmen (7,3 Prozent)

6. Michael Rauscher: 210 Stimmen (6 Prozent)

7. Lukas Otte: 183 Stimmen (5,2 Prozent)

8. Mario Turtak: 107 Stimmen (3 Prozent)

9. Mia Gucek: 100 Stimmen (2,8 Prozent)

10. Emilija Mihailova: 82 Stimmen (2,3 Prozent)

MG RTL D / Stefan Gregorowius Michel Truog, DSDS-Kandidat 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova, DSDS-Kandidatin 2018

