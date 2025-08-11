Peter Andre ist stolz auf die Show seiner Tochter Princess

Princess Andre (18) hat mit ihrer eigenen Dokumentation "The Princess Diaries" ihr Debüt in der TV-Welt gegeben. Ihr Vater Peter Andre (52) unterstützt sie bei ihrer aufstrebenden Karriere voll und ganz – er ist begeistert. "Ich bin wirklich stolz auf Princess und ihre neue Show, 'The Princess Diaries'. Sie ist jetzt 18 Jahre alt, und das ist ein großer Schritt für sie", erklärt der Sänger nun im Interview mit Mirror. Zwar sei er während der Dreharbeiten größtenteils nicht dabei gewesen, aber er ist sich sicher, dass die Show toll geworden ist.

Ohnehin zählt für Peter nur, dass seine Tochter zufrieden ist. "Das Wichtigste ist, dass sie glücklich ist, das ist alles, was zählt", stellt der 52-Jährige klar. Im Vorfeld der Doku scheint Princess ihren Papa um Rat gefragt zu haben – immerhin kennt er sich im Rampenlicht bestens aus. "Jetzt ist sie 18, und ich bin überrascht, dass sie mich immer noch um Rat fragt. Wie ich allen Kindern sage, habe ich ihr gesagt, dass es ihr gut gehen wird, wenn sie einfach sie selbst ist und ihre Wahrheit sagt – besser als gut, sie wird großartig sein", verrät er.

Peter und Princess sind sehr eng miteinander. Zu ihrer Mutter Katie Price (47) soll Princess hingegen ein eher kompliziertes Verhältnis haben. So soll das ehemalige Boxenluder die Dokumentation ihres Kindes nicht schauen. "Ich werde die Show nicht ansehen und nicht bewerben, weil ich es nicht ertragen kann, dieses 'glückliche Familien'-Bild präsentiert zu bekommen, in dem ich als Elternteil ignoriert werde", erklärte die 47-Jährige in ihrem Podcast "The Katie Price Show" vor wenigen Tagen. Dennoch sollen sie und Princess sich inzwischen aber besser verstehen.

Instagram / princess_andre Musiker Peter Andre mit seiner Tochter Princess, Februar 2025

Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

