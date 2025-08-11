Verschwörung? Jeffrey Epsteins Butler zweifelt an Suizid

Jeffrey Epstein (†66) wurde 2019, kurz nach seiner Verhaftung, tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Das plötzliche Ableben des verurteilten Sexualstraftäters wird bis heute diskutiert. Offiziell gilt der Tod als Suizid – es gibt jedoch Stimmen im Netz, die der festen Überzeugung sind, Jeffrey sei von geheimen Mächten umgebracht worden. Diese Theorie befeuert nun auch sein Butler Valdson Vieira Cotrin. "Ich kann nicht glauben, dass das Suizid war. Er liebte das Leben viel zu sehr", betont er gegenüber The Telegraph. Valdson arbeitete von 2001 bis zu seinem Tod für den Unternehmer und behauptet, ihn in- und auswendig zu kennen.

Jeffrey wurde im Juli 2019 bei seiner Ankunft am Flughafen Teterboro von der Polizei aufgegriffen und kam in Manhattan in Haft. Einige Tage später wurde er bewusstlos und verletzt in seiner Zelle gefunden. Nach diesem Vorfall stand der Ex-Investmentbanker unter ständiger Beobachtung und durfte nicht alleingelassen werden. Seine Anwälte wehrten sich jedoch gegen die Auflagen, weswegen die Maßnahmen wieder eingestellt wurden. Wenige Tage vor seinem Ableben wurde zudem Jeffreys Zellengenosse verlegt, weswegen er allein in seiner Zelle zurückblieb. Einen Tag darauf verstarb er. Sein Tod wurde vom FBI untersucht und zwei Wächter wurden beurlaubt, da sie während ihrer Wache geschlafen hatten.

Die These, Jeffreys Ableben sei kein Suizid gewesen, gilt im Netz als beliebte Verschwörungstheorie: Sie spielt darauf an, dass er in einer Art Komplott in seiner Zelle ermordet wurde, um seine Aussagen vor Gericht zu verhindern. Hintergrund dieser Theorie ist, dass der Finanzier mit vielen einflussreichen Persönlichkeiten und Politikern in Kontakt stand – viele, die auch namentlich auf der sogenannten Epstein-Liste auftauchen und somit einen Imageschaden erlitten haben. Beweise gibt es für die Verschwörungstheorie jedoch keine. Deutlich mehr Hinweise gibt es darauf, dass während Jeffreys Haft einiges schiefgelaufen war. Im Juni 2023 kam eine Untersuchungskommission des US-amerikanischen Justizministeriums zu dem Ergebnis, dass der Suizid auf "eine Kombination von Nachlässigkeit, Fehlverhalten und komplettem Versagen am Arbeitsplatz" zurückzuführen sei.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Palm Beach Sheriff's office/Zu/ActionPress Jeffrey Epstein, US-Milliardär

ActionPress/Uma Sanghvi/The Palm Beach Post/ZUMApress.com Jeffrey Epstein im Juni 2008