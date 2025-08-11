"My Oxford Year"-Fehlbesetzung? Große Kritik an Sofia Carson

Die Vorfreude auf den neuen Netflix-Streifen "My Oxford Year" schien zunächst groß zu sein: Die hübsche Sofia Carson spielt an der Seite von Corey Mylchreest (27), der in "Queen Charlotte" die Herzen höher schlagen ließ, in einer waschechten Romanze. In den Charts findet sich die Buchverfilmung auch auf Platz eins wieder. Doch eine Sache stört viele Zuschauer extrem: Sofias schauspielerische Darbietung als Anna De La Vega. In den sozialen Medien regten sich viele über ihren Auftritt auf. "Als ich mir 'My Oxford Year' ansah, wurde meine Meinung, dass Sofia Carson eine furchtbare Schauspielerin ist, bestätigt. Meine Güte, war das scheiße", beschwerte sich beispielsweise ein User auf X.

Zudem nervt es einige Zuschauer, dass Sofias Charakter Anna beinahe ausschließlich durch ihre amerikanische Herkunft definiert wird. Böse Zungen behaupten außerdem, dass die 32-Jährige die Hauptrolle in "My Oxford Year" nur bekam, weil ihre Mutter eine der führenden Produzenten war – das war in dem Film "Purple Hearts" wohl auch schon der Fall. Zudem macht es die Fans teils rasend, dass sie und ihr Co-Star keine Chemie in dem Netflix-Film haben. "Wir haben das Gefühl, der Film wollte uns zum Weinen bringen, aber ich blieb aufgrund der schauspielerischen Leistung unberührt. Sie berührt mich nicht, egal in welcher Rolle", erklärte ein anderer User.

"My Oxford Year" basiert auf dem gleichnamigen Roman der Buchautorin Julia Whelan. Das Ende des Films weicht allerdings von dem verschriftlichten Original ab. So stirbt Professor Jamie Davenport schließlich an Krebs. Im Buch gewinnt er hingegen durch die medizinische Behandlung Zeit, um mit Eleanor (Anna De La Vegas Buch-Pendant) durch die Welt zu reisen. In dem Netflix-Hit bleibt das nur Wunschdenken und Anna bereist die Orte, die sie mit ihrem Liebsten besuchen wollte, ganz alleine. "Es ging uns darum, Hoffnung und Licht trotz der Verlustgeschichte zu vermitteln", erklärte Sofia dazu gegenüber Entertainment Weekly.

IMAGO / ZUMA Press Sofia Carson in "My Oxford Year"

IMAGO / ZUMA Press Corey Mylchreest und Sofia Carson in "My Oxford Year"

Netflix Sofia Carson und Corey Mylchreest in ihren Rollen als Anna und Jamie