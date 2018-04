Alessios (2) Eltern starten voll durch! Im September 2017 schlug Pietro Lombardis (25) Single "Senorita" ein wie eine Bombe. Der Song von ihm und Rapper Kay One (33) entpuppte sich schnell als echter Sommerhit. Sarah zieht nach einer zweijährigen Musikpause jetzt nach: Ihre neue Single "Genau hier" begeistert nur wenige Tage nach dem Release so viele ihrer Fans, dass sich der Song jetzt auf den ersten Platz der iTunes-Download-Charts katapultiert!

Diesen Erfolg kann die Beauty selbst kaum fassen. Auf Instagram schreibt sie voller Freude: "Es kommt mir wirklich vor wie ein Traum. Jeden Morgen stehe ich auf und schaue als Allererstes, ob ich tatsächlich immer noch bei iTunes auf Platz eins bin und das hab ich eurem Support zu verdanken. Ich bin einfach so froh, dass ihr die Musik, in der mein ganzes Herzblut liegt, so nach vorne treibt!" Jetzt wartet Sarah ganz gespannt auf Freitag – dann werden nämlich auch die offiziellen deutschen Charts veröffentlicht. Ob sie es auch schafft, sich dort gegen andere Künstler durchzusetzen?

Wenn es nach Noch-Ehemann Pietro geht, stellt sich diese Frage wohl gar nicht. Er hat bereits gezeigt, wie angetan er von Sarahs neuer Musik ist. Nachdem er "Genau hier" erst mit Söhnchen Alessio auf dem Arm covert, kommen die Fans in einem Live-Chat dann auch noch in den Genuss eines Duetts von Sarah und ihm.

Andreas Rentz / Staff Pietro Lombardi mit Kay One

Instagram/sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Andreas Rentz/Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Lombardi bei "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

