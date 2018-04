Happy Birthday, Victoria Beckham (44)! In den 90er-Jahren erobert die Brünette als Teil der Spice Girls die Musikwelt – findet in Fußballprofi David Beckham (42) 1997 die große Liebe. Insgesamt vier Kinder krönen von 1999 bis 2011 die Liebe der beiden Stars. Doch auch beruflich kann Vic einiges vorweisen: Schließlich mausert sie sich in den vergangenen Jahren von einem Girlgroup-Mitglied zu der Stilikone der Modewelt. Mit 44 Jahren hat Victoria anscheinend alles erreicht, was man sich wünschen kann!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de