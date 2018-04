Mit sauberen Leistungen kennen diese Jungs sich aus. Am Dienstagabend fegten die Spieler des FC Bayern München im Halbfinale des DFB-Pokals über den Rasen, als gäbe es kein Morgen. Mit 6:2 fertigten sie ihren beinahe chancenlosen Gegner Bayer Leverkusen ab und stehen jetzt im Finale des Wettbewerbs am 19. Mai in Berlin. Auch am Tag nach dem grandiosen Sieg war die Freude noch immer riesig: Mats Hummels (29) und seine Kollegen feierten den Einzug ins Pokalendspiel mit einem Toplessfoto aus der Dusche.

Der Stammspieler des Rekordmeisters postete das Bild von sich mit seinen Mitspielern Thomas Müller (28), Sandro Wagner (30) und Joshua Kimmich (23) auf Instagram. Darauf posieren die Kicker nur mit Handtüchern und Badeschlappen bekleidet in der Mannschaftsdusche. Das Pic versah der DFB-Star mit den Worten: "Die Hausmeister bereiten schon mal die Berlinkabine vor! Desperate Housewives trifft auf Avengers." An guter Laune mangelt es derzeit bei den Bayern nicht. Nach dem Gewinn der Meisterschaft fokussieren sich die Jungs voll auf ihr Ziel, im Pokal und in der Champions League ebenfalls den Titel zu holen.

Und auch die deutsche Nationalmannschaft profitiert von der guten Stimmung in der Bayern-Kabine. Schließlich sind Mats und Co. Teil der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw (58), der sich auf die anstehende Weltmeisterschaft in Russland konzentriert. Zwar dürfte die Mission Titelverteidigung keine einfache werden, aber mit diesen Humorbolzen herrscht zumindest eine gute Atmosphäre.

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images Die Spieler des FC Bayern München nach dem Sieg im DFB-Pokal-Halbfinale

Facebook / Mats Hummels Die Spieler vom FC Bayern München feiern in der Kabine in Augsburg die Meisterschaft

Instagram / aussenrist15 Sandro Wagner, Mats Hummels, Thomas Müller und Joshua Kimmich, Fußballer

