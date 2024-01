Nach Spiel: Thomas Müller rechnet mit Bayern-Mannschaft ab

Das gefiel ihm so gar nicht! Schon seit seinem elften Lebensjahr spielt Thomas Müller (34) für den FC Bayern München Fußball. Im August 2008 hatte der Kicker sein Bundesliga-Debüt für den Traditionsverein gegeben. Seitdem gehört der Bayer fest zum Kader dazu. Doch nach dem letzten Spiel übte der Stürmer scharfe Kritik an seinen Kollegen aus. Thomas war mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden!

Am Freitag traten die Bayern gegen den TSG Hoffenheim an – und konnten die Partie mit einem 3:0-Sieg beenden. Trotz des Erfolgs zeigte sich Thomas gefrustet. "Die 90 Minuten waren nicht perfekt. Wir haben viele Dinge gezeigt, die uns gefallen. Aber uns fehlt ein bisschen die Leichtigkeit, frei von der Leber weg zu spielen. Manchmal sieht es unattraktiv aus", betonte er gegenüber DAZN. Großes Lob fand er hingegen für seinen Mannschaftskollegen Manuel Neuer (37). "In der Mitte des Spiels haben wir Manuel Neuer gebraucht. Und da war er da, wir haben die Führung beibehalten", lobte er den Torwart.

Nach einem Skiunfall war Manuel fast ein Jahr für die Bayern ausgefallen. Monatelang hatte sich der Sportler wieder auf die Beine gekämpft. In einem Interview mit dem Münchner Merkur erklärte der 37-Jährige, dass diese Zeit für ihn ziemlich prägend war.

Thomas Müller

Thomas Müller und Manuel Neuer

Manuel Neuer

