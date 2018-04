SO sehen Sieger aus! Der FC Bayern München machte am Samstag beim Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg den Sack zu und fuhr die sechste Meisterschaft in Folge ein. Es ist bereits der 28. Titel des Rekordmeisters – und schon fünf Spieltage vor Saisonende sind die Münchner uneinholbar in der Tabelle, feiern ihren Triumph ausgelassen und mit vollem Körpereinsatz in der Kabine, wie jetzt ein Foto zeigt.

FC Bayern-Spieler Mats Hummels (29) gewährte den Fans einen Einblick in die kleine Umkleiden-Sause. Eine richtige Meisterfeier gab es noch nicht, da die Bayern wichtige Spiele in der Champions League und im DFB-Pokal vor der Brust haben. Trotzdem: Ein bisschen Spaß muss sein. Und so postete Mats den Schnappschuss, der kurz nach dem Abpfiff entstanden ist, auf seiner Facebook-Seite. Dazu genügte ihm nur ein Wort, um seine Kicker-Kollegen zu beschreiben: "Maschinen."

Besonders James Rodriguez (26) und Juan Bernat sind auf dem Foto ein echter Augenschmaus: Sie zeigen ihre meisterlichen Sixpacks – da freuen sich bestimmt auch die weiblichen Fans.

Christof Stache / Getty Images Die Spieler des FC Bayern München feiern nach dem Spiel gegen Augsburg die Meisterschaft

