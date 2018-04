Lange hatte Kate Hudson (39) ihre Schwangerschaft für sich behalten – bis sie Anfang April wie aus dem Nichts die Babybombe platzen ließ: Die Schauspielerin erwartet gemeinsam mit ihrem Liebsten Danny Fujikawa ihr drittes Kind. Vor wenigen Tagen dann teilte die Schwangere den ersten Babykugel-Schnappschuss. Doch damit nicht genug: Via Social Media gab Kate auch weitere Details über ihre Schwangerschaft preis.

Offenbar litt die werdende Mama vor allem im ersten Schwangerschaftsdrittel unter Erschöpfung und Übelkeit – das verriet die Golden Globe-Gewinnerin jetzt mit einem kurzen Instagram-Clip, der während eines Fotoshootings für ihre Sportbekleidungsmarke entstanden ist. Dazu schrieb sie: "Alles, was ich wollte, war ein Bett und einen Eimer – und alles, was ich bekam, war ein Rad." Zum Zeitpunkt der Aufnahmen mit dem runden Trainingsgerät war Kate in den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft – doch für die Fitnessliebhaberin kam Faulenzen damals leider nicht infrage.

Es ist der erste gemeinsame Nachwuchs für den Musiker und die 38-Jährige, die bereits zwei Kids aus früheren Beziehungen hat. Das Geschlecht hat das Paar übrigens auch schon verraten: Nach zwei Jungs bekommt die "Liebe auf Umwegen"-Darstellerin ein Mädchen.

Instagram / katehudson Kate Hudson beim Fotoshooting

Anzeige

Jackson Lee / Splash News Kate Hudson und Danny Fujikawa

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson und Sohn Bingham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de