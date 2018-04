Von dem kleinen Bauchbewohner ist schon was zu sehen! Erst vor wenigen Wochen wurde die frohe Botschaft von Schauspielerin Kate Hudson (38) und dem Musiker Danny Fujikawa verkündet: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Baby-Bombe ließen die zwei Turteltauben allerdings nicht sofort platzen, da die Schönheit ihren Bauch noch versteckt gehalten hatte. Jetzt postete die Schönheit endlich einen süßen Schnappschuss mit ihrem Mini-Bäuchlein.

Der Aerosmith-Sänger Steven Tyler (70) und Kate posierten für das Instagram-Foto entspannt vor der Linse. "Unser Baby-Girl hat dieses Wochenende von Papa Tyler eine schöne Umarmung bekommen", schrieb die Blondine in die Bildunterschrift. Das vergangene Wochenende verbrachte die 38-Jährige mit ihm und seiner Tochter Liv Tyler (40), die hinter der Kamera stand.

Die Zweifachmama und die TV-Darstellerin verbindet eine jahrelange Freundschaft. Für den Film "Dr. T and the Women" küssten sich die beiden sogar schon mal romantisch. Kate gab in der Vergangenheit zu, dieser Filmkuss sei einer ihrer besten gewesen, die sie jemals hatte. "Ich wünschte, wir hätten richtig rumgeknutscht", witzelte sie damals in der Talkshow Watch What Happens Live.

Jackson Lee / Splash News Kate Hudson und Danny Fujikawa

Peter Kramer / Staff Kate Hudson und Liv Tyler bei einer Marc Jacobs Modeshow, 2004

Getty Images Kate Hudson und Liv Tyler in "Dr. T and the Women", 2000

