Stehen die Fans noch hinter Deutschland sucht den Superstar? Die RTL-Castingshow läuft bereits seit 2002 auf dem Kölner Sender. In diesen 16 Jahren erlebten die Zuschauer nicht nur schräge Stimmen, berührende Einzelschicksale und zahlreiche Sieger – sondern auch viele Veränderungen: Fast jedes Jahr gibt es mittlerweile eine neue Jury, es laufen immer weniger Live-Shows und die Kandidaten performen auf kleineren Bühnen als früher. Mit diesen Abwandlungen haben sich die Macher der Sendung einen Bärendienst erwiesen, denn: Die Anhänger von DSDS sind unzufrieden mit der Entwicklung des Formats!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage fällen die Leser ein klares Urteil: Von 3.915 Stimmen sind 96,1 Prozent der Meinung, dass die Schmiede von Alexander Klaws (34), Pietro Lombardi (25) und Co. an Charme verloren hat. Nur 3,9 Prozent finden, dass das nicht der Fall sei. Der Unmut der Fans spiegelt sich jedoch nicht in den Quoten wider. Die erste Mottoshow der aktuellen Staffel vergangenen Samstag verfolgten 11,3 Prozent aller Fernsehzuschauer und machten damit den Dauerbrenner zum Marktführer des Abends.

Woher kommt diese Diskrepanz? Der Kommentar eines Users auf der offiziellen Promiflash-Seite gibt eventuell Aufschluss darüber: "Da ist doch schon ewig die Luft raus. Manche scheinen sich das auch nur noch aus Gewohnheit anzuschauen". Guckt ihr DSDS auch nur noch aus Tradition? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Carolin Niemczyk, Mousse T. und Ella Endlich bei der 1. DSDS-Liveshow

Florian Ebener/Getty Images Dieter Bohlen in der 1. Liveshow von DSDS 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die Top-8-Kandidaten bei DSDS 2018

