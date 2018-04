Erste Körperkunst für Model Anuthida Ploypetch (20)! Das Vize-Germany's next Topmodel von 2015 befindet sich aktuell im Festival-Urlaub in Kalifornien. Die Wahnsinns-Auftritte von Stimmwunder Beyoncé (36), Rapper Eminem (45) und Sänger The Weeknd (28) reichen aber anscheinend nicht als Erinnerungen an das Coachella-Wochenende. Kurzerhand ließ sich die Beauty im Sunshine-State auch noch ein Tattoo stechen – jetzt gibt sie einen ersten Hinweis zum Motiv!

Immer gut gelaunt und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht – so kennt man die Castingshow-Zweite auf Social-Media oder Events. Genau dieses positive Lebensgefühl scheint Anuthida jetzt zu ihrem ersten Hautbildchen inspiriert zu haben. In ihrer Instagram-Story lud sie ein Teilfoto des Ergebnisses hoch. Zu sehen: Ein Punkt und ein Strich – so angeordnet, dass sie mit einem weiteren Punkt einen Smiley ergeben könnten.

Während Fans über die Bedeutung des Gebildes bisher nur spekulieren können, steht eines fest: Der Tätowierer hat die Nadel in ziemlicher Nähe zu Anuthidas Handgelenk angesetzt. Jetzt heißt es abwarten, bis die 20-Jährige das Gesamtbild mit der Öffentlichkeit teilt.

