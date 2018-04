Großer Support von der Konkurrenz! Ex-The Voice of Germany-Teilnehmer Michael Schule wird dieses Jahr am zwölften Mai Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Mit seiner Ballade "You Let Me Walk Alone" will er die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen europaweit für sich begeistern. Aber hat sein Lied das Zeug zum Siegertitel? Fünf Jungs sind vom Potenzial des Songs jedenfalls überzeugt: Die Band voXXclub – und das, obwohl sie vor Kurzem noch die Michaels Konkurrenten waren!

Sowohl der sympathische Rotschopf als auch die fünf Volks-Rock 'n' Roller kämpften beim ESC-Vorentscheid um das Ticket nach Lissabon, wo der Sänger-Wettstreit dieses Jahr stattfinden wird. voXXclub mussten sich jedoch schließlich Michael geschlagen geben. Trotz Niederlage verspüren die Schlagerstars keine Missgunst, sondern glauben fest an ihren ehemaligen Kontrahenten: "Letztes Jahr hat der Portugiese mit einem ruhigen Song gewonnen und ich denke, dass daran festgehalten wird und Emotionen wieder für sich sprechen werden. Ich denke, wenn er die Leute bewegt, dann kann er gut abschneiden", war sich voXXclub-Sänger Korbinian gegenüber Promiflash sicher.

2017 eroberte Musiker Salvador Sobral (28) mit seinem Jazz-Schmachtfetzen "Amor Pelos Dois" die Herzen der Europäer. Mit einem Gesamtergebnis von 758 Punkten sicherte sich der 28-Jährige den ersten Platz und gewann die ESC-Trophäe. Glaubt ihr, dass dieses Jahr wieder ein Interpret mit einer Ballade gewinnen wird? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

