Suchen die Bachelor in Paradise-Kandidaten gar nicht die große Liebe? In der neuen Kuppelshow versuchen ehemalige Teilnehmer von Der Bachelor und Die Bachelorette noch einmal ihr Glück mit der TV-Romanze. Doch geht es Paul Janke (36), Oliver Sanne (31), Carina Spack und Co. vielleicht viel mehr um die Aufmerksamkeit, die sie durch das Format bekommen? Ex-Bachelorette Jessica Paszka (28) ist sich im Promiflash-Interview jedenfalls unsicher: "Es wird ja immer so belächelt, ob das beim Bachelor oder der Bachelorette echt ist. Das kann ich bezeugen, dass es wirklich so ist. Aber bei dieser Sendung habe ich so meine Zweifel."



