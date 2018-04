Zum Anbeißen! Inci Sencer (24), Ex-Der Bachelor-Kandidatin, hat vor drei Monaten ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die kleine Mila Jolie ist ihr ganzer Stolz und einfach zuckersüß. Jede freie Minute wird zum Kuscheln genutzt, wie die Beauty in ihrer Insta-Story zeigt. Am niedlichsten findet die frischgebackene Mama die kleine Füßchen ihrer Maus: "Babyfüße sind so weich, sie sind so klein, sie sind so süß. Ach Gott, ich bin wieder total verliebt heute."



