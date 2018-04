Sie hatte diese Woche einen Abend Baby-frei! Inci Sencer (24) ist Ende Dezember zum ersten Mal Mama geworden – seitdem bestimmt ihr kleines Töchterlein Mia Jolie ihr ganzes Leben. Aus diesem Grund verzichtete die 24-Jährige in den vergangenen Wochen auf Red-Carpet-Auftritte – das letzte Mal, dass sie über den roten Teppich schritt war im November 2017 auf der GLOW. Doch die Scheinwerfer-Abstinenz ist nun vorbei – auf der ECHO-Verleihung flanierte die Ex-Bachelor-Kandidatin wieder an den Fotografen vorbei. Wie fühlt sich die Neu-Mutti ohne Kind und Kegel?

"Ich vermisse meine Tochter so sehr und meinen Mann natürlich auch", erzählte das Reality-Sternchen sehnsuchtsvoll gegenüber Promiflash – trotzdem freue sie sich auf das Event. "Es ist mal ein schönes Gefühl, alleine, also wirklich alleine zu sein. Aber ich kann es jetzt schon wieder kaum erwarten, bei meiner Tochter zu sein und sie in den Arm zu nehmen", erklärte sie.

Viele freie Abende habe die frischgebackene Mum nicht, aber das sei auch nicht schlimm. "Ehrlich gesagt will ich das nicht zu oft alleine sein, denn die Bindung zu meiner Tochter ist mir sehr wichtig", sagte sie im Interview. Sie genieße die Zeit, denn ihr kleiner Sonnenschein wachse unglaublich schnell.

WENN.com Inci Sencer bei der Glow

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und ihre Tochter Mila Jolie

Anzeige

Instagram / inci.sencer Mila Jolie und Inci Sencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de