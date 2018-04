Julia Dietze (37) megaerfolgreich: Die Let's Dance-Kandidatin macht schon seit der ersten Folge eine gute Figur auf dem TV-Tanzparkett. Zusammen mit Profitänzer Massimo Sinato räumt die Schauspielerin sowohl bei der Jury als auch beim Publikum punktetechnisch immer gut ab. Mit ihrem neuesten Auftritt toppt die Blondine aber alles: Sie überholt mit spektakulären 30 Punkten ihre Konkurrenz und setzt sich damit an die Spitze.

Mit einem heißen Tango zu "Tainted Love" heizten Julia und Massimo nicht nur dem Publikum ein. Auch die Juroren kamen aus dem Schwärmen nicht mehr raus. "Das war heute mit Abstand the best", lobte sogar der sonst so strenge Joachim Llambi (53). Der Jury-Fiesling war von der Performance so begeistert, dass er am Ende anstatt der Höchstpunktzahl von zehn sogar elf Punkte verteilen wollte. Auf ihrer Wahnsinnsbewertung sollte die 37-Jährige sich aber nicht ausruhen. Immerhin war ihr Thomas Herrmanns mit seinen 29 Punkten dicht auf den Fersen.

Nicht überzeugen konnte Germany's next Topmodel-Siegerin Barbara Meier (31) mit ihrem Cha Cha Cha. Sie wurde von den Zuschauern rausgewählt.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Andreas Rentz / Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei der 3. "Let's Dance"-Show

