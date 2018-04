Sie haben eine kleine Tochter – und sind damit rund um die Uhr im Dienst! Für Ex-GZSZ-Star Isabell Horn (34) und ihren Freund Jens Ackermann gibt es nichts Schöneres, als ihrer kleinen Maus Ella die Welt zu zeigen. Zwischen gemeinsamen Ausflügen, Babybespaßung und Familien-Alltag bleibt eines aber oftmals auf der Strecke: romantische Pärchen-Stunden! Genau deswegen nahmen sich die Turteltauben den ersten Geburtstag ihrer Prinzessin jetzt zum Anlass, ein Jahr Elternschaft ausgiebig zu feiern. Ein YouTube-Video der Verliebten zeigt: Sie haben an der polnischen Ostsee das gesamte Entspannungspaket genossen – fernab von Windeln, Stress und Co.!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de