Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Schlager-Sängerin Michelle (46) ist bereits seit 24 Jahren im Show-Geschäft – trat 2001 beim Eurovision Songcontest für Deutschland an und saß 2016 und 2017 in der Jury der RTL-Sendung DSDS. Nun könnte die erfolgreiche Musikerin allerdings Konkurrenz aus ihrer eigenen Familie bekommen: Ihre zweitälteste Tochter strebt ebenfalls eine Bühnen-Karriere an und sieht ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich!

Michelle hat insgesamt drei Töchter. Mittelkind Marie stammt aus einer Beziehung mit Schlagerstar Matthias Reim (60) und ist süße 17 Jahre alt. Das perfekte Alter, um im Musik-Business richtig durchzustarten. Die ersten Schritte in diese Richtung hat sie bereits gemacht. Zusammen mit ihrer berühmten Mama stand Marie mehrfach auf der Bühne und in der vergangenen Woche durfte sie sie sogar zur Echo-Verleihung 2018 begleiten. Hinzu kommt: Die Teenagerin hat Anfang des Jahres ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben.

Doch nicht nur das Gesangstalent hat die junge Frau offenbar von ihrer Mutter geerbt: Sie ist ihrer populären Mum wie aus dem Gesicht geschnitten! Beide haben blonde Haare, eine ähnliche Nase und ihre Augen-und Mundpartien haben etwas Verschmitztes an sich. Einen Unterschied gibt es allerdings: Marie ist einen ganzen Kopf größer als ihre Mutter. Findet ihr, dass sich die beiden ähnlich sehen? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Michelle mit ihren Töchtern Celine Oberloher und Marie Reim

Instagram / mariereim_official Michelle, Matthias Reim und ihre gemeinsame Tochter Marie

Instagram / mariereim_official Marie Reim mit ihrer Mutter Michelle

