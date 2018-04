Hat Selena Gomez (25) tatsächlich ein süßes Geheimnis? Paparazzi-Aufnahmen der Sängerin ließen jetzt vermuten, dass sie ein Kind erwarten könnte. Eine sehr verdächtige Bauchwölbung und das Statement eines Freundes schürten die Gerüchte. Am Donnerstag erschien die Beauty nun beim WE Day in Los Angeles in einem weiten Kleidchen, versteckte ihre Körpermitte auch stets hinter ihren Händen. Ein Ende bereitete Selena den Spekulationen damit nicht.



