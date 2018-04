Erwartet Selena Gomez (25) wirklich ein Baby von Ex Justin Bieber (24)? Laut Closer sollen mehrere Insider ausgeplaudert haben: Die Sängerin ist schon im vierten Monat schwanger! Die Gerüchte befeuern jetzt zusätzlich Bilder, die sie im lässigen Leggins-Look in Kalifornien zeigen. Obwohl die 25-Jährige versucht, ihr Bäuchlein so gut es geht zu verstecken, ist eine deutliche Rundung zu erkennen! Die muss aber nicht zwangsläufig eine Schwangerschaft bedeuten, sondern könnte auch auf Selenas Nieren-Transplantation zurückzuführen sein, der sie sich im Herbst des vergangenen Jahres unterziehen musste.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de