Wer ist der beliebteste TV-Single? Am 9. Mai flimmert bei RTL mit Bachelor in Paradise ein neues Flirtformat über die deutschen Mattscheiben. Konzept der Sendung: Ehemalige Kuppelshow-Kandidaten versuchen im zweiten Anlauf unter der Sonne Thailands ihre große Liebe im TV zu finden. Von der Besetzung zeigen sich die Fans bisher sehr begeistert. Insbesondere drei der liebeshungrigen Reality-Stars sind in der Beliebtheitsskala der Promiflash-Usern ganz weit oben.



