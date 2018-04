Die Rosenjagd im TV geht in eine neue Runde: Ab dem 9. Mai machen sich verschmähte Kuppelshow-Kandidaten bei Bachelor in Paradise unter der Sonne Thailands erneut auf die Suche nach der großen Liebe. Laut dem Sender nehmen die beliebtesten Charaktere der vergangenen Der Bachelor- und Die Bachelorette-Staffeln am Flirtformat teil. Aber was halten die Showfans von dem Cast: top oder flop?

Schon jetzt verspricht "Bachelor in Paradise" ein echter Erfolg zu werden. Die Mehrheit (82,2 Prozent) aller Promiflash-Leser (2.122 Votes, Stand: 19. April 2018, 8:45 Uhr) ist sich einig: Die Rosenjäger und –jägerinnen um Carolin Ehrensberger, Erika Dorodnova (26), Philipp Stehler und Co. sind die perfekte Wahl für die Loveshow. Lediglich 18,8 Prozent der Umfrageteilnehmer sind von den liebeshungrigen Singles nicht begeistert und hätten sich andere Boys und Girls für die RTL-Sendung gewünscht.

24 Reality-Sternchen sind Teil der ersten deutschen "Bachelor in Paradise"-Staffel. Neben den Rosenbuddys Niklas Schröder (29), Johannes Haller (30) und Sebastian Fobe (32) sind aus der Liebessuche um Traumfrau Jessica Paszka (28) auch Domenico De Cicco und Michael Bauer (27) mit von der Partie. Mit Paul Janke (36) und Oliver Sanne (31) sind in der die Show sogar zwei waschechte Bachelors vertreten. Aber auch auf heiße Bikini-Babes müssen die Fans nicht verzichten: Mit Yeliz Koc, Lina Kolodochka, Carina Spack und Svenja von Wrese haben gleich vier Damen aus der diesjährigen Rosen-Season mit Daniel Völz (33) noch mal die Chance, ihren Mister Right im TV zu finden. Aber auf welchen Kandidaten freut ihr euch denn am meisten? Stimmt in unserem Voting darüber ab!

MG RTL D "Bachelor in Paradise", deutsche TV-Show

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, Carina Spack und Saskia Atzerodt

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller, Sebastian Fobe und Niklas Schröder, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Saskia Atzerodt bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack, deutsches Reality-Sternchen

MG RTL D / Arya Shirazi Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Svenja von Wrese, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Lina Kolodochka, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Michi Bauer, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Niklas Schröder, "Die Bachelorette"-Kandidat 2017

MG RTL D / Arya Shirazi Paul Janke, Ur-Bachelor

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Philipp Stehler, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Erika Dorodnova, ehemalige "Der Bachelor"-Finalistin

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Carolin Ehrensberger , "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Christian Rauch, ehemaliger "Die Bachelorette"-Kandidat

MG RTL D / Arya Shirazi Marvin Osei, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Annika Körner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Ela Taş, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

MG RTL D / Arya Shirazi Janika Jäcke, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

MG RTL D / Arya Shirazi Jörg Petersen bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Viola Kraus, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018



