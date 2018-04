Sind sie nun ein Paar oder sind sie es nicht? Seit Wochen wird spekuliert, ob Brad Pitt (54) und Architektin Neri Oxman ineinander verliebt sind. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung der beiden bislang noch nicht. Sollte es sich tatsächlich um Liebe handeln, könnten der Hollywoodstar und die Professoren an dem einen oder anderen Punkt Schwierigkeiten bekommen: Brads prominenter Status soll Neri verunsichern, denn sie will kein Leben im Rampenlicht führen!

Gegenüber dem US-Magazin US Weekly enthüllte ein Insider, dass der 54-Jährige und die gebürtige Israelin mehrmals am Tag telefonierten. Auch einen Schlüssel zu Neris Apartment, wo der Filmstar regelmäßig ein- und ausgehe, soll der Ex von Angelina Jolie (42) bereits besitzen. Doch ausgerechnet Brads Ruhm soll nun die innige Verbindung des Duos überschatten. Der Presserummel sei Neri zu anstrengend: "Sie fühlt sich extrem unbehaglich mit der ganzen Medienaufmerksamkeit und spürt, dass ihr Privatleben jetzt unter ein Mikroskop gerückt ist. Brad fühlt sich natürlich schlecht, ist aber machtlos", verriet die Quelle.

Einer normalen Beziehung stünden nicht nur die Medien im Weg, sondern auch die räumliche Distanz. Das vermeintliche Liebespaar wohnt mehrere Flugstunden voneinander entfernt – der Schauspieler in Kalifornien, die Designerin im US-Bundesstaat Massachusetts. "Neri würde ihr Leben in Cambridge oder ihren Job am MIT niemals für irgendjemanden aufgeben! Nicht einmal für Brad Pitt", behauptete der Informant.

Tim P. Whitby/Getty Images; Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit Brad Pitt und Neri Oxman

Anzeige

Jacopo Raule/Getty Images for Lexus) Neri Oxman auf der Design Week in Mailand, 2017

Anzeige

Michael Kovac/Getty Images for for J/P HRO Gala Brad Pitt auf der Sean Penn & Friends Haiti Rising Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de