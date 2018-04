Diesen kleinen Rabauken darf man nicht aus den Augen lassen! Sarah (25) und Pietro Lombardis (25) Sohn Alessio (2) ist in einem Alter, in dem er alles spannend findet, ausprobiert und die Grenzen seiner Eltern austestet. Davon muss sich auch die Sängerin immer wieder überzeugen: Einen Moment nicht ausgepasst und schon ist vom Kinderzimmerboden nicht mehr viel zu erkennen. Für die DSDS-Beauty unbegreiflich. "Leute, ich frage mich wirklich, wie Alessio immer in fünf Minuten so ein Chaos hinbekommt", zeigt sie sich fragend auf Instagram. Die "strenge Mama"-Karte kann die Musikerin trotzdem nicht zücken. "Alessio ist einfach so süß, da kann ich dem auch nicht lange böse sein", rechtfertigt sie die Frechdachsallüren ihres Söhnchens im Promiflash-Interview.



