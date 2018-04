Verne Troyer (✝49) ist tot. Er starb heute im Alter von 49 Jahren. Bekannt als Mini-Me aus den Austin Powers-Filmen war der nur 81 Zentimeter große Schauspieler eine der festen Größen in Hollywood. Er spielte in Filmen wie "Der Grinch", "Harry Potter und der Stein der Weisen" oder "Men in Black". Erst kürzlich wurde er laut TMZ aufgrund von Depressionen und Alkoholproblemen ins Krankenhaus eingewiesen.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.



