Verne Troyer war einer der bekanntesten kleinwüchsigen Darsteller Hollywoods. Am Samstag ist der Schauspieler im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Berühmt wurde er durch die Austin Powers-Kultfilme, in denen er den niedlich bösen Mini-Me verkörperte und damit das Kinopublikum zum Lachen brachte. Er hinterlässt nicht nur bei seiner Familie ein großes Loch, sondern auch bei seiner Fan-Gemeinde. Jetzt trauern sie im Netz um den schrecklichen Verlust.

Auf Twitter ehren seine Follower den Harry Potter-Darsteller mit rührenden Worten. "Danke, dass du einer der größten Charaktere warst, die der Menschheit bekannt sind und du meine Kindheit so bereichert hast" oder "So traurig, dass unser lieber Freund #Vernetroyer heute Nachmittag gestorben ist. Er war eine absolute Legende. Er hatte das beste Herz aller Zeiten", lauten nur zwei der sich anhäufenden Trauer-Posts.

Die lieben Worte der Fans sind nicht nur an Verne gerichtet. Auch seinen Angehörigen wünschen zahlreiche User viel Kraft in dieser schweren Zeit: "Mein Herz geht an seine Familie und seine Lieben", schreibt ein mitfühlender Follower.

Ethan Miller / Getty Images Verne Troyer im März 2015 in Phoenix

WENN Verne Troyer

Derrick Salters/WENN.com Verne Troyer bei der Benefitsveranstaltung "A Night Under the Stars"

