2018 ist für Millie Bobby Brown (14) mit einem Wahnsinnserfolg gesegnet! In seinem zarten Alter hat der Stranger Things-Star bereits eine beachtliche Karriere hingelegt. In ihrer begehrten Rolle der Eleven spielte sich die Schauspielerin in die Herzen aller Zuschauer. Dabei soll sie alleine für die dritte Staffel der beliebten Netflix-Serie stolze drei Millionen Dollar kassiert haben. Doch nicht nur auf die Liste der bestbezahlten Serien-Kids hat es der Teenager geschafft – auch bei einem anderen Ranking mischt der Grünschnabel jetzt mit!

Das US-amerikanische Time-Magazin veröffentlichte kürzlich seine jährliche Liste der 100 einflussreichsten Menschen für das Jahr 2018 – mit dabei: Millie! Neben weiteren berühmten Persönlichkeiten, wie etwa Prinz Harry (33) und seiner baldigen Gemahlin Meghan Markle (36), Talkmasterin Oprah Winfrey (64), Sängerin Rihanna (30) oder Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron kann sich die 14-Jährige dieses Jahr einen Platz auf der begehrten Liste sichern und schreibt damit zugleich Geschichte: Sie ist die Jüngste, die sich jemals in die Top 100 einreihen konnte.

Die Rekordhalterin ist auch auf Instagram ein echter Hit! Mit über 16 Millionen Followern ist die Schönheit in der Tat eine Influencerin, wie sie im Buche steht! Ob sich die Erfolgsstrecke weiterhin durch das Leben des Jungspunds ziehen wird? 2019 wird ihr Gesicht jedenfalls im Film "Godzilla: King of the Monsters" über die internationalen Kinoleinwände flimmern.

Frazer Harrison/Getty Images Millie Bobby Brown, "Stranger Things"-Star

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Getty Images Millie Bobby Brown bei den SAG-Awards 2018

MCvitanovic / Splash News Millie Bobby Brown, Schauspielerin

